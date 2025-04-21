Всего клещи с начала сезона покусали 22 ребенка.

Во Владимирской области за последнюю неделю к врачам обратились 41 человек, в том числе 10 детей, с укусами клещей. С начала сезона общее число обращений достигло 69 человек, среди которых 22 ребенка.Зафиксирован случай иксодового клещевого боррелиоза.Роспотребнадзор призывает население быть внимательнее: после выхода на природу необходимо проверять себя и использовать средства защиты от клещей. В случае укуса рекомендуется обратиться в больницу и отправить удаленного клеща на анализ.