Заболеваемость ОРВИ и ковидом резко возросла на прошедшей неделе. Однако специалисты считают, что рост связан с тем, что в первые недели года владимирцы реже обращались к медикам из-за

Заболеваемость ОРВИ и ковидом резко возросла на прошедшей неделе. Однако специалисты считают, что рост связан с тем, что в первые недели года владимирцы реже обращались к медикам из-за праздников. Так, заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 79,2%. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области, с 13 по 19 января с симптомами этой инфекции