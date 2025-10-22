Теперь прах воина захоронен рядом с его женой и дочерью на малой родине.

В деревне Великодворье Гусь-Хрустального муниципального округа состоялось торжественное открытие памятника красноармейцу Захару Рубцову, который погиб в 1943 году и долгое время числился пропавшим без вести. Теперь прах воина захоронен рядом с его женой и дочерью на малой родине, Министерство молодежной политики региона.Останки красноармейца 1902 года рождения были обнаружены весной 2023 года поисковой группой «Память» в Старорусском районе Новгородской области. Захар Рубцов, призванный в армию в октябре 1941 года, принял свой последний бой у реки Корповка 17 октября 1943 года.В ходе поисковой работы поисковикам удалось найти родственников солдата во Владимирской области через социальные сети. Внуки и правнуки Захара Рубцова выразили желание похоронить его прах на родной земле.Памятник на могиле героя был установлен по поручению губернатора Александра Авдеева, к которому родственники бойца обратились во время личного приема. Работы проводились Министерством молодежной политики и центром «Авангард».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .