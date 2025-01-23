Из горящей квартиры не смог выбраться мужчина.

На пожаре в поселке Заклязменском Владимира спасли 1 человека и еще 6 эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Огонь разгорелся в 14:48 часов 23 января на улице Центральной. Из горящей квартиры не смог выбраться мужчина. Его нашли спасатели и передали медикам. Известно, что пламя уничтожило отделку и мебель одной из комнат жилья.На ЧП работали 17 сотрудников МЧС. Напомним, ранее мы писали, что ребенка и 12 взрослых эвакуировали из горящего дома во Владимире.