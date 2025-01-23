Бабушка жертвы буллинга выложила в Сеть кадры драки в классе.

«Мальчишки дрались всегда»Жителей Гусь-Хрустального взбудоражила видеозапись из школы № 15, рас­пространяющаяся в местных пабликах «ВКонтакте».Бабушка школьника, ставшего жертвой травли со стороны одноклассников, опубликовала скандальную запись, чтобы привлечь внимание к вопиющему случаю буллинга.На кадрах, выложенных в сеть, под одобрительные крики одноклассников 11-летний мальчик применяет к своему сверстнику удушающий приём, после чего валит его на пол.Экзекуция школьника, со слов автора поста, длится на протяжении трёх лет.В гусевских интернет-сооб­ществах разгорелась нешуточная полемика вокруг скандального видео. Часть горожан пытается оправдать произошедшее, называя это обычной мальчишеской потасовкой, мол, «мальчики всегда дрались, и ничего страшного». Однако большинство комментаторов встали на сторону пострадавшего школьника, осуждая агрессивное поведение одноклассника.«А потом удивляться будем: почему ребёнок в школу ружьё принёс? А почему в одноклассников стрелял?..» – рассуждает Анна У.«С каких это пор драка стала считаться нормой? Т. е. вы приходите на работу, у вас слишком плохое или, наоборот, хорошее настроение, подходите к коллеге и заваливаете его лицом в пол? Это норма, или взрослым так нельзя, а детям можно? Норма – это на боксёрском ринге, по обоюдному согласию, в специальном безопасном месте! А не между парт, где неправильное движение – и ребёнок инвалид! Многие пишут: не может дать сдачи – отдайте в спорт, пусть учится. Но почему никто не написал: может, в спорт нужно отдать того, у кого руки чешутся, чтобы умение своё показывал там, где надо? И почему, если мальчик не может дать сдачи, то он слабак? Может, он просто по-другому воспитан, может, для него не норма валить своего одноклассника и делать больно», – пишет Екатерина М.Под контролем БастрыкинаТем временем в администрации Гусь-Хрустального факт избиения подтвердили. 13 января родитель пострадавшего школьника обратился в управление образования и молодёжной политики города с устным заявлением о случившемся инциденте, где сразу же начали служебную проверку.Позднее к расследованию подключили комиссию по делам несовершеннолетних.«Сейчас инспекторами отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта двоих 11-летних одноклассников. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Также проверку начали региональный Следком и прокуратура, куда обратились родители избитого ребёнка. А глава СУ СКР Александр Бастрыкин, узнав о ситуации, поручил руководителю регионального ведомства разобраться в ситуации и в последующем доложить о результатах проверки.Не остаться в сторонеБуллинг в школах – проблема не новая, год от года она становится только острее.Как быть родителям, чьи дети столкнулись с разрушительной травлей? Как защитить ребёнка и минимизировать последствия? Психологи единодушны: первое и главное правило – слушать и доверять своему ребёнку.– Буллинг строится на нереалистичном конфликте, неадекватной агрессии и постоянных повторениях, – объясняет психолог Мария Морозова. – В таких случаях наблюдается так называемая дисфункция системы: в травлю вовлечён весь класс, есть не только жертва, но и молчаливые свидетели. Родителям не нужно углубляться в психологические дебри. Заметили, что ребёнок не хочет идти в школу, замкнулся, у него испорчены вещи, его бьют или оскорбляют, – бейте тревогу и немедленно обращайтесь к специалистам.Если ребёнок молчит, нужно найти третье лицо, которому бы он доверился. Главное, уверен психолог, помочь школьнику выйти из роли жертвы, дать ему инструменты для решения проблемы. Овладев этими навыками, он либо справится с ситуацией, либо уйдёт в другую школу, но уже не как жертва, а как победитель.Дети не могут быть сторонними наблюдателями в вопросах собственной безопасности – они непосредственные участники. Важно научить их самоконтролю, управлению эмоциями и разрешению конфликтов, чтобы они могли защитить себя и сейчас, и в будущем.Мнение экспертаУполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская:– Дорогие родители, если вы заметили первые признаки травли вашего ребёнка (изменение настроения, нежелание идти в школу, замкнутость), найдите время для разговора. Уточните, с чем связан конфликт, обязательно взаимодействуйте с учителями и администрацией школы. Только вместе мы можем научить детей правильно справляться с конфликтными ситуациями.