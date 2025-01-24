Как избавиться от болей в спине
Боли в спине бывают самого разного характера, но объединяет их одно – они мешают полноценно жить, двигаться и очень редко, в исключительных случаях, проходят сами собой. В последнем случае “везунчиками” оказываются лишь люди, давшие чрезмерную физическую нагрузку на мышцы без других, кроме мышечных болей, последствий.
Боли в спине. Как жить без них?
Все остальное нужно лечить. Причины, вызывающие болевой синдром в области спины, могут быть разными. Рассмотрим наиболее типичные из них.
Если разгоряченное тело попадает в холод, к примеру, в разгар летней жары – под кондиционер, возникает боль в спине. Если не лечить ее, можно заработать миозит, воспаление мышц спины. Потому рекомендуется смазать спину согревающей мазью – их достаточно много в любой аптеке. Если нет возможности купить мазь, подойдет обычный спирт или даже водка – главное, хорошенько растереть и надеть теплое белье, дополнительно укутав спину теплым пледом или пуховым платком.
БАДы от болей в спине
Биологически активная добавка (БАД) Артра МСМ
от болей в спине может помочь в облегчении симптомов и поддержании здоровья позвоночника.
Основным компонентом этого БАДа является метилсульфонилметан (МСМ), который представляет собой органическое соединение серы. МСМ известен своими противовоспалительными свойствами и способностью снижать болевые ощущения, что делает его популярным средством для людей с заболеваниями суставов, такими как остеоартрит.
Кроме МСМ, Артра МСМ может содержать и другие компоненты, такие как глюкозамин и хондроитин, которые помогают поддерживать структуру и функцию суставов. Эти вещества способствуют восстановлению хрящей и улучшают подвижность, что может быть особенно полезно для людей, страдающих от болей в спине или суставах.
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часто используется в комплексной терапии, направленной на улучшение состояния опорно-двигательного аппарата. Однако перед началом приема рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить необходимость и безопасность использования данного БАДа в вашем конкретном случае.
БАДы содержат натуральные компоненты, которые обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Например, экстракты куркумы и имбиря часто используются благодаря своим способности снижать воспаление.
Некоторые добавки могут включать глюкозамин и хондроитин, которые поддерживают здоровье суставов и хрящей, что может быть полезно для людей с остеоартритом или другими дегенеративными заболеваниями позвоночника.
Также существуют БАДы, содержащие витамины и минералы, такие как магний и кальций, которые важны для здоровья мышц и костей. Они могут помочь в расслаблении мышц и улучшении общей функции опорно-двигательного аппарата.
“Прострел”
Это – начальная стадия радикулита, и если не принять меры, то заболевание будет только прогрессировать. Кратковременная острая боль при поднятии или переноске тяжестей, которая потом проходит и не беспокоит до следующего приступа, на самом деле очень опасна, поскольку сигнализирует о непорядке со спиной. Люмбаго, именуемое в народе прострелом, сперва проявляется при резком поднятии тяжестей или резком движении, а потом проходит. Следующий этап – боль начинает “отдавать” в ногу. Если и на это не обращать внимание, в скором будущем можно детально познакомиться со всеми остальными “прелестями” пояснично-крестцового радикулита.
Грыжа межпозвоночных дисков
Это заболевание является второй стадией развития радикулита. Если люмбаго не лечить, она появляется как следствие пренебрежения к болям в спине. Болевые ощущения теперь не отпускают при ходьбе, сидеть неудобно, приходится подыскивать наименее дискомфортную позу, боль все чаще “отдает” в руку или ногу, а спина временами немеет. Отдохнуть от боли получается только лежа, в ровном горизонтальном положении.
Самостоятельно лечиться нельзя, если только Вы сами не врач. Потому следует принять обезболивающую таблетку, лечь в постель и ждать врача. И – неукоснительно выполнять все его рекомендации, поскольку жить теперь Вам с риском “сорвать” спину, скорее всего, придется всегда.
Профилактика обострений заключается в бережном отношении к спине – не поднимать тяжести, не переохлаждаться, женщинам противопоказана обувь на каблуке, большие физические нагрузки на спину недопустимы.