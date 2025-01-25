Во Владимире открыли экспозицию, посвящённую 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне.

«Через века, через года – помните!» Эти слова из поэмы – завещания, напутствия, назидания, мольбы - «Реквием» Роберта Рождественского – актуальны для людей разных возрастов, для тех, кто был участником Великой Отечественной, для тех, у кого война запечатлилась в детской памяти годами лишений, трудностей, потери близких, для тех, кто знает о ней лишь из воспоминаний людей старшего поколения или из книг и фильмов...На выставке, базирующейся во Владимирском филиале Президентской академии, представлены экспонаты, поднятые поисковыми отрядами региональной общественной организацией «Поисковое объединение «Часовые Памяти» на месте боев, а также территориях учебных полётов во Владимирской области.Экспозиция мобильная. Это несколько стилизованных ящиков, в которых теперь хранятся личные вещи бойцов Великой Отечественной, их документы, а также патроны, осколки и иные безмолвные и беспристрастные свидетельства кровавых сражений.Кстати, конструкцию этих ящиков поисковики разработали сами так, чтобы в них было удобно и надёжно хранить бесценные реликвии, транспортировать их и выставлять на экспозициях.Невозможно оставаться равнодушным возле останков поднятого в Камешковском районе самолета А-20 «Бостон», в том числе элементов обшивки и топливной системы. Он разбился в 1943 году при отработке учебно-боевого задания.Невольно на глаза наворачиваются слёзы, глядя на личные документы лётчика Василия Мезина, останки которого и обломки его самолета Ла-5 владимирские поисковики нашли в Собинском районе. Поисковые работы шли восемь лет, пока на краю поля на семиметровой глубине не обнаружили двигатель упавшего самолета, а позже и останки летчика. Это произошло в октябре 2023 года.По этим «местам боевой славы» гостей экспозиции провёл Евгений Агафонов, командир владимирского поискового отряда «Небо Родины», член совета регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» во Владимирской области, сотрудник Владимирской таможни. Он подробно рассказал, как шла подготовка к поднятию останков самолета, отметил самые ценные экспонаты и пригласил студентов присоединиться к движению поисковиков.«Часовые памяти» будут на посту в ближайшие несколько недель для всех желающих.