Дикий запад. Времена ковбоев. Значит сидят ковбои в трактире, пьют виски, курят сигары. Расслабл&ються вообщем. Вдруг распахиваються двери, вваливаеться окрававленный организм с топором в спине, и говорит
-Мужики, сматывайтесь, сюда едет Белый Джо!... Падает и умирает. Все в шоке. Проходит пару минут, двери трактира снова распахиваються, заходит крутой ковбой весь в пистолетах и патронташах, бросает мешок на стол и говорит
-Так! Все деньги сюда! Ковбои послушно сложили все в мешок. Он берет мешок, закидывает на плечё и говорит
-А теперь сматывайтесь, сюда едет Белый Джо!!!
