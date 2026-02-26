В учреждении рухнула крыша из‑за скопившегося снега.

Во Владимирской области в детской школе искусств имени М. А. Балакирева в Гусь‑Хрустальном начали вывозить музыкальное оборудование. В том числе фортепиано и рояли. Это делают в рамках подготовки к ремонту крыши.В учреждении рухнула крыша из‑за скопившегося снега. Общая площадь повреждений составила около 25 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал, но образовательный процесс приостановлен, а Следственный комитет и прокуратура начали проверки.Среди вывозимого оборудования — уникальное фортепиано, способное воспроизводить произведения без участия человека. Его приобрели для местной школы креативных индустрий, работающей на базе ДШИ с 2023 года.