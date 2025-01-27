С 27 января главой администрации Фрунзенского района назначен Сергей Литвинкин. Ленинский район возглавил Анатолий Винарчик. О кадровых перестановках рассказали в мэрии. Оба чиновника за

С 27 января главой администрации Фрунзенского района назначен Сергей Литвинкин. Ленинский район возглавил Анатолий Винарчик. О кадровых перестановках рассказали в мэрии. Оба чиновника за свою карьеру занимали должность директора управкомпании МКП «ЖКХ», только Сергей Литвинкин сдал пост в 2015 году, а Анатолий Винарчик – покинул кресло руководителя недавно, чтобы возглавить Ленинский район. До этого районом