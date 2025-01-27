Президент Владимир Путин 24 января подписал указ о присвоении жительнице Владимира Карине Багдасарян почетного звания «Мать-героиня». Этого титула она удостоена за большие заслуги в

Президент Владимир Путин 24 января подписал указ о присвоении жительнице Владимира Карине Багдасарян почетного звания «Мать-героиня». Этого титула она удостоена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сообщили в правительстве области. Карине Багдасарян вместе с мужем Геворгом Галстяном воспитывает 10 детей. Старшему – 18 лет, младшему сыну исполнилось 2 года. При этом Карине