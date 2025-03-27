Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал доклад губернатора по итогам 2024 года. Парламентарий отметил, что областное правительство смогло добиться

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин прокомментировал доклад губернатора по итогам 2024 года. Парламентарий отметил, что областное правительство смогло добиться положительных результатов в самых разных сферах. Особое внимание депутат Госдумы обратил на образовательную сферу. Как подчеркнул Алексей Говырин, с приходом губернатора Авдеева Владимирская область вошла в федеральную программу капитального ремонта школ. Алексей Говырин, депутат