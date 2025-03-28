Ответить на вопрос за 30 секунд, дать название предметам военного быта и медалям. В Музейном центре Палаты провели конкурс «Героика Российской державы», посвященный 80-летию Великой Победы. 110

Ответить на вопрос за 30 секунд, дать название предметам военного быта и медалям. В Музейном центре Палаты провели конкурс «Героика Российской державы», посвященный 80-летию Великой Победы. 110 школьников и студентов из разных городов Владимирской области соревновались за звание «знатоков отечественной истории». Традиция проверять молодежь на знание истории своего родного края и не только зародилась в