Престарелые супруги совершали морской круиз. Когда они любовались луной на корме, внезапно налетел сильный шторм, и громадной волной старушку смыло за борт. Поиски продолжались целую неделю, пока капитан не отправил старикана на берег с обещанием сообщить ему сразу о любом известии.
Прошли три недели, и старик получает с корабл& факс от капитана: « Сэр, с прискорбием сообщаю вам, что на дне океана мы нашли мертвое тело вашей жены. Мы вытащили её на палубу, и на теле обнаружили устрицу, прилипшую к самому причинному месту. А внутри раковины оказалась жемчужина стоимостью в 50 тысяч долларов. Ждём ваших указаний»
Старик ответил факсом следующего содержания: « Жемчужину пришлите мне, а наживку забросьте снова…»
еще анекдот!