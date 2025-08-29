Работы по благоустройству Зерновского сквера во Владимире завершились. Теперь это общественное пространство стало ещё уютнее благодаря новым зелёным насаждениям. Об этом рассказали в МКУ

Работы по благоустройству Зерновского сквера во Владимире завершились. Теперь это общественное пространство стало ещё уютнее благодаря новым зелёным насаждениям. Об этом рассказали в МКУ "Зелёный город". Сквер украсили свежие посадки гортензий, лип и сирени. Главным дополнением стала сиреневая аллея, которая раскинулась прямо за памятником, посвящённым владимирцам-ветеранам подразделения особого риска.