Почётное звание присвоено ветерану педагогического труда, председателю Совета ветеранов войны и правоохранительных органов Вязников Надежде Александровне Ковалевой. Об этом сообщил

Почётное звание присвоено ветерану педагогического труда, председателю Совета ветеранов войны и правоохранительных органов Вязников Надежде Александровне Ковалевой. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов. Надежда Ковалева – педагог высшей квалификационной категории, посвятившая системе образования почти шесть десятилетий. Она стояла у истоков развития молодежного движения в городе, в том числе создания первых клубов