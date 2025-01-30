В индустриальных парках и особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области в 2024 году реализовано 50 инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миниинвеста Подмосковья.

В индустриальных парках и особых экономических зонах (ОЭЗ) Московской области в 2024 году реализовано 50 инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Миниинвеста Подмосковья.По словам зампредседателя правительства Подмосковья –министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ регионазапущено девять проектов с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей. Это позволилосоздать более 1,2 тыс. рабочих мест.«На территории индустриальных парков региона с началапрошлого года было запущено 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс.рабочих мест. Инвестиции в реализацию этих проектов составили 12,1 млрдрублей»,– добавила Екатерина Зиновьева.Среди завершенных проектов – малотоннажный комплекс попроизводству сжиженного природного газа, построенный компанией «НОВАТЭК-СПГтопливо Кашира» в ОЭЗ «Кашира». Объем инвестиций в проект составил около 2,5млрд рублей.Кроме того, в индустриальном парке «Есипово»(Солнечногорск) в 2024 году начал работу завод «КЕНГУРУ ПРО», выпускающийуличное спортивное оборудование. Инвестиции в его создание составили 200 млнрублей.Напомним, что в Московской области функционируют пять ОЭЗ и72 индустриальных парка. Стимулирование инвестиционной активности в регионесоответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».