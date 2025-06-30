Во Владимире прошла внеочередная 56-я конференция регионального отделения ЛДПР. В ней приняли участие делегаты местных отделений партии со всей области. Основная повестка — выдвижение

Во Владимире прошла внеочередная 56-я конференция регионального отделения ЛДПР. В ней приняли участие делегаты местных отделений партии со всей области. Основная повестка — выдвижение кандидатов для участия в выборах в Советы народных депутатов, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. Всего конференция утвердила более 200 будущих кандидатов в депутаты. Сергей Корнишов, координатор владимирского отделения