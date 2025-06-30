Решение приняли сами жители.

В Петушках центральная Советская площадь официально получила новое название — площадь Мира. Это решение, как глава администрации Петушинского района Александр Курбатов, приняли сами жители.Переименование — лишь первый шаг в масштабном проекте по преображению этой территории. В ближайшем будущем площадь ждет благоустройство, в ходе которого здесь появятся новые объекты и современное покрытие.Местные власти активно работают над привлечением финансирования для реализации этих планов. Администрация Петушинского района уже подала заявку в Минстрой России для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Ранее стало известно, что в Суздале обновлять инфраструктуру.