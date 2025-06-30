Во Владимирской области может быть введен социальный проездной билет, который позволит льготным категориям граждан пользоваться автобусами на фиксированное количество поездок в месяц.

Во Владимирской области может быть введен социальный проездной билет, который позволит льготным категориям граждан пользоваться автобусами на фиксированное количество поездок в месяц. Законопроект разработан правительством региона, и сейчас его обсуждение вынесено на общественное рассмотрение – предложения принимаются до 2 июля. Правом на социальный билет предлагается наделить инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников