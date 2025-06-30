Сумма штрафа достигнет 20 000 рублей.

Государственная Дума одобрила в окончательном чтении закон, значительно увеличивающий штрафы за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства. Теперь за данное нарушение жителям Владимирской области придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.Ранее штраф составлял от 1 до 5 тысяч рублей. Новый закон, разработанный группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне призван повысить ответственность граждан за соблюдение правил воинского учета.Штраф будет налагаться на тех, кто не сообщит в военкомат о переезде на новое место жительства или пребывания, даже если этот факт не подтвержден официальной регистрацией. Это также относится к гражданам, которые не явятся в военкомат в установленный срок после переезда, не имея при этом регистрации по новому адресу.