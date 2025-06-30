Об этом сообщили в администрации города.

Администрация города Владимира предупреждает водителей о временных ограничениях движения в связи с проведением крестного хода и ремонтными работами.1 июля с 6:00 до 7:30 утра будет полностью перекрыт для проезда участок Добросельской улицы от Суздальского проспекта до трассы М-7 Волга. Объезд рекомендуется осуществлять по Суздальскому проспекту с использованием улиц Комиссарова и Егорова.Также, с 30 июня по 16 июля, будет закрыта для движения транспорта Гражданская улица на участке между домами №24 и №34. Это связано с проведением работ по подключению зданий к системе ТЭЦ-2.