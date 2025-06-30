На эти цели выделили 1,5 миллиона рублей.

В 2025 году отделение социального фонда России (СФР) по Владимирской области направило 1,5 миллиона рублей на оплату услуг сурдопереводчиков для 235 жителей региона.Как «Владимирские ведомости», в общей сложности было оплачено 2100 часов работы специалистов.Слабослышащим и слабовидящим владимирцам требовалась помощь сурдо- и тифлосурдопереводчиков в различных ситуациях. Это включало сопровождение в судах, при поиске работы, посещении социальных и медицинских учреждений, а также на культурных мероприятиях, таких как концерты и выставки.Для получения такой поддержки жители Владимирской области могут подать заявление в клиентских службах регионального отделения СФР или через портал Госуслуг. После этого специалисты выдадут направление во Владимирское региональное отделение Всероссийского общества глухих, которое закрепит за нуждающимся переводчика.