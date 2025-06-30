Первое кредитное соглашение банк заключил с московским издательством «Айрис-пресс».

ВТБ приступил к реализации новой программы льготного кредитования среднего и малого бизнеса в сфере городской экономики, запущенной совместно с ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП во время ПМЭФ-2025. Первое кредитное соглашение банк заключил с московским издательством «Айрис-пресс».ВТБ предоставит издательству «Айрис-пресс» 5 миллионов рублей на срок три года под «зонтичное поручительство» ВЭБ.РФ и Корпорации МСП. Дополнительное финансирование позволит организации увеличить производство книжной и бумажной продукции, развивающих игр и пособий для детей и школьников.«Новая программа льготного кредитования МСП в сфере городской экономики с первых дней запуска вызвала активный интерес со стороны бизнеса. Такие меры поддержки востребованы и оказывают реальную помощь в развитии разных направлений предпринимательства. ВТБ как «банку культурных кодов» важно, что первым участником программы выступает именно издательская сфера, которая играет ключевую роль в формировании культурного и образовательного пространства городов. Простота и доступность получения льготного финансирования по новой программе позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса и снизить финансовые риски. Эта мера дополнительно простимулирует инновационные проекты и будет способствовать укреплению городской экономики», – отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.ВТБ первым среди российских банков подписал трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП. Программа предусматривает совместное поручительство государственных корпораций до 50% от суммы кредита (по 25% от каждой), что снижает риски для банков и повышаетдоступность финансирования. Максимальная сумма кредита может достигать 2 млрд рублей на инвестиционные цели и до 50 млн рублей на развитие бизнеса. Упрощенная процедура оформления поручительства позволяет экономить время и средства заемщиков.«Механизм «зонтичных» поручительств становится ключевым ядром новых программ. Он позволяет масштабировать и запускать новые адресные инструменты развития бизнеса за счет синергии капиталов сразу нескольких институтов развития. С 2021 года Корпорация МСП уже взяла на себя риск за более чем 90 тысяч предпринимателей. С помощью «зонтичных» поручительств они смогли привлечь более 1 трлн рублей. Малый и средний бизнес является важной частью городской экономики, поэтому совместная с ВЭБ.РФ программа по таргетированной поддержке предпринимателей в этой сфере позволит повысить качество жизни людей», – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В целом при участии группы ВЭБ.РФ малые и средние предприниматели уже получили 3,6 трлн рублей. Поддержка предпринимательства – приоритет новой стратегии Группы до 2030 года.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000