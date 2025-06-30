Во Владимирской области прошла масштабная Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России.

Во Владимирской области прошла масштабная Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», объединившая тысячи соискателей и сотни работодателей. Мероприятие охватило все 17 филиалов кадрового центра «Работа России» по региону, с ключевыми площадками во Владимире, Гусь-Хрустальном и Коврове. Этот федеральный этап ярмарки традиционно проводится в преддверии Дня молодежи, чтобы помочь выпускникам школ и вузов найти свой путь в профессиональной жизни.Когда рабочие на вес золотаВ рамках ярмарки, которая собрала более 6000 участников и около 300 работодателей, соискателям было предложено свыше 4000 вакансий. Особое внимание было уделено рабочим профессиям.Как отметила директор кадрового центра «Работа России» Наталья Пеньковская, «самое время быть сантехником и электромехаником». Эти слова отражают общую тенденцию на рынке труда: квалифицированные рабочие специалисты сейчас на вес золота.Елена Таран, начальник управления профессионального образования министерства образования Владимирской области, подтвердила этот тренд, подчеркнув востребованность таких направлений, как машиностроение, металлообработка, перерабатывающая, легкая, стекольная и химическая промышленности.Шаг навстречу будущемуНаряду с ярмаркой трудоустройства, прошел и «Фестиваль профессий». Школьники и студенты получили уникальную возможность познакомиться с различными специальностями, пройти профориентацию и даже попробовать себя в разных сферах. Для молодых соискателей были организованы мастер-классы по торговому делу, ландшафтному дизайну и бьюти-индустрии. Участники фестиваля также учились составлять резюме и размещать их на платформе «Работа России», что является важным шагом для успешного выхода на рынок труда.Комплексная поддержка для всехКадровый центр «Работа России» активно работает над созданием комфортных условий для всех категорий граждан и работодателей. Наталья Пеньковская подробно рассказала о мерах государственной поддержки. Для соискателей это не только помощь в трудоустройстве, но и индивидуальные планы, включающие социальную и психологическую поддержку, обучение, содействие в написании резюме и подготовке к собеседованиям.«Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. Для них разработаны региональные сервисы, обеспечивающие поддержку в период адаптации к новым трудовым условиям. Также соискателям доступны сервис по созданию «эффективного резюме», и ЭКГ-сервис («Экология кадров государства»), позволяющий оценить репутацию работодателя», - уточнила Наталья Пеньковская.Пользуются популярностью и специализированные клубы для граждан: женский и молодежный, клуб для участников СВО и членов их семей, а также для лиц с ограниченными возможностями. Эти клубы помогают вернуться к активной трудовой деятельности, преодолевая возможные сложности. Кроме того, центр оказывает содействие в оформлении самозанятости и получении государственной поддержки для начинающих предпринимателей.Для работодателей кадровый центр «Работа России» предлагает широкий спектр услуг, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Это услуги по подбору персонала, временному трудоустройству, организации общественных работ. Предоставляется активное содействие в организации рабочих мест для инвалидов, трудных категорий граждан и участников СВО. Функционируют профессиональные сообщества: HR-клуб для кадровых служб, где обсуждаются лучшие практики по удержанию персонала, и клуб для топ-менеджеров — клуб «Стратегия», где руководители предприятий могут обсудить будущее кадровой политики.Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев подчеркнул, что любой гражданин, ищущий работу, может ознакомиться с вакансиями, системой оплаты и социальными гарантиями. Он также отметил стабильный уровень безработицы в регионе и активную работу с молодежью, включая временное трудоустройство несовершеннолетних, а также поддержку пенсионеров и участников СВО.Профориентация нового поколенияВажным аспектом ярмарки стала работа по профориентации. Елена Таран сообщила о новых подходах в школах, включая единый профориентационный минимум, который является обязательным.«В этом вопросе важна слаженная работа между школой, колледжами и работодателями. Сегодня существует множество инструментов, помогающих ребенку определиться с выбором профессии, включая профориентационное тестирование и мероприятия, проводимые колледжами в течение года. Колледжи Владимирской области становятся все более многопрофильными, предлагая широкий спектр специальностей. Это позволяет ребятам получать образование, не выезжая из родных населенных пунктов», - добавила она.Ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стала одним из ключевых событий для рынка труда Владимирской области. Она помогает найти свое призвание и построить успешную карьеру.