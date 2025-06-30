Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению беременных.

Владимирская область развивает программы поддержки семей, что подтверждают итоги демографической политики региона за первые четыре месяца 2025 года, губернатором Александром Авдеевым.Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению беременных. Сейчас в области функционируют 19 женских консультаций и 47 акушерско-гинекологических кабинетов. Планируется расширение этой сети: до 2026 года откроются еще 5 консультаций в небольших населенных пунктах, что сделает медицинскую помощь более доступной.Рекордный показатель с 2023 года — 93,3% женщин получают поддержку по программе «Родовой сертификат». Кроме того, в регионе действуют 7 из 10 федеральных мер поддержки, включая единовременные выплаты в 100 тысяч рублей беременным и до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки для семей с тремя детьми.Ранее стало известно, что в регионе 17 пунктов проката для семей с детьми.