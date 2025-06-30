30 июня Александр Авдеев посовещался с руководителями области на тему организации летних подработок для подростков. В планах есть временное трудоустройство для 5 000 юных владимирцев от 14 до 18

30 июня Александр Авдеев посовещался с руководителями области на тему организации летних подработок для подростков. В планах есть временное трудоустройство для 5 000 юных владимирцев от 14 до 18 лет. Большинство будут работать в сфере благоустройства – озеленять территории, убираться, ухаживать за памятниками и обелисками. Также ребятам часто предлагают заниматься курьерской доставкой, делопроизводством и другой