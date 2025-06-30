Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

28 июня около 16 часов, жители Владимира стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на улице Лакина, где столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, в результате столкновения произошел разлив топлива.На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Они смыли горючее вещество с проезжей части, обеспечив безопасность движения.В ликвидации последствий ДТП были задействованы значительные силы – 17 человек и 5 единиц специальной техники, в том числе 4 сотрудника МЧС и одна пожарная машина.По словам очевидцев один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей, серьезных последствий удалось избежать.на федеральной трассе М-7 в черте города Лакинск перевернулась фура с дизельным топливом.