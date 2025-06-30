23-летнего жителя Кольчугино будут судить за смертельное ДТП, в котором погибла его девушка. Авария произошла 4 января на 4-ом км автодороги «Юрьев-Польский – Кольчугино» у села Палазино

23-летнего жителя Кольчугино будут судить за смертельное ДТП, в котором погибла его девушка. Авария произошла 4 января на 4-ом км автодороги «Юрьев-Польский – Кольчугино» у села Палазино Юрьев-Польского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В тот день молодой человек повез на своем «Киа Рио» девушку и младшего брата на каток. Парень не учел погодные условия