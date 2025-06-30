Об этом сообщили в администрации города.

Администрация Суздальского района Владимирской области по решению суда выплатит компенсацию жителю Коврова, чей автомобиль пострадал из-за плохого состояния муниципальной дороги.В марте 2025 года водитель из Коврова, двигаясь по дороге в одном из населенных пунктов Суздальского района, угодил в выбоину и повредил два колеса своего автомобиля. Как было установлено в суде, водитель соблюдал скоростной режим.Поскольку этот участок дороги находится в ведении администрации Суздальского района, суд удовлетворил иск водителя и обязал администрацию выплатить ему 28,4 тысячи рублей в качестве компенсации за понесенный ущерб.жительница Кольчугино отсудила почти миллион компенсации за тяжелую травму.