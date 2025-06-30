Устранение всех нарушений находится на особом контроле.

В Коврове в жилом доме №47 по улице Абельмана незаконно разместился салон ритуальных товаров. Сотрудники прокуратуры обнаружили, что предприниматель прямо в жилом помещении демонстрирует гробы, венки и таблички, а также заключает договоры на организацию похорон.Как пресс-служба прокуратуры Владимирской области, действующее законодательство строго запрещает размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг в многоквартирных жилых домах. Более того, ритуальная фирма даже выставила гробы и венки прямо под окнами жильцов на первом этаже.В связи с выявленными нарушениями, Ковровский прокурор уже обратился в суд с иском. Надзорное ведомство требует немедленного прекращения деятельности по продаже ритуальной и похоронной атрибутики в этом жилом здании. Устранение всех нарушений находится на особом контроле.Ранее стало известно, что похороны во Владимирской области сильно .