51-летний водитель квадроцикла насмерть разбился у СНТ «Заря» в Александровском районе. Авария произошла 28 июня около трех часов ночи, рассказали в пресс-службе УМВД области. Мужчина и его

51-летний водитель квадроцикла насмерть разбился у СНТ «Заря» в Александровском районе. Авария произошла 28 июня около трех часов ночи, рассказали в пресс-службе УМВД области. Мужчина и его 46-летний пассажир ехали на квадроцикле «Pathcross» в сторону Карабаново. Не справившись с управлением, водитель налетел на выбоину, в итоге транспорт перевернулся. Пассажиру повезло – он не получил серьезных