Медики ОДКБ выявили у новорожденного редкое заболевание сердца. Малыш поступил с подозрением на врожденный порок – в пользу этого диагноза говорили посинение кожи и слизистых, одышка,

Медики ОДКБ выявили у новорожденного редкое заболевание сердца. Малыш поступил с подозрением на врожденный порок – в пользу этого диагноза говорили посинение кожи и слизистых, одышка, учащение сердцебиения, отеки ног. С помощью ЭхоКГ удалось выяснить, что ребенок действительно стардает от порока, а если точнее – от аномалии Тауссиг-Бинга. Как объяснили в пресс-службе ОДКБ, это редкий