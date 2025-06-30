Молодежь против наставников. Во Владимире впервые состоялся товарищеский матч между Молодежной думой и депутатами Законодательного Собрания области. Снять строгие пиджаки и сыграть в

Молодежь против наставников. Во Владимире впервые состоялся товарищеский матч между Молодежной думой и депутатами Законодательного Собрания области. Снять строгие пиджаки и сыграть в футбол с молодежью решили 4 депутата — Сергей Бирюков, Александр Захаров, Антон Сидорко и капитан команды — заместитель председателя Законодательного Собрания области Вячеслав Картухин. Оппонент — команда молодежного парламента. Вячеслав Картухин, заместитель