ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда.

ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Его семья – мама Герда с котятами – обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.ВТБ символически опекает семью больших кошек с прошлого года: маму и её троих котят. Имя для одного из котят будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант в телеграм-канале ВТБ, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки от ВТБ и нацпарка «Земля леопарда».«Важная задача экологических проектов ВТБ – сохранение уникальной и дикой природы. В России сегодня обитает только 129 леопардов, поэтому голосование за имя котёнка – возможность привлечь внимание к необходимости сохранения биоразнообразия. Уже несколько лет мы активно участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. В прошлом году ВТБ стал хранителем «дикой семьи» и выбирал имя для брата молодого хищника. Тогда в голосовании приняли участие более 21 тысячи человек. Надеемся, что многодетная семья Герды продолжит расти», — рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления банка ВТБ, директор Фонда защитников природы.Сейчас кошка-подросток уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе. Дочь Герды уже проявляет смелость и любопытство, заявляя права на свою территорию. Сейчас она чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см.«Этот котёнок исследует территорию, и его первые шаги к самостоятельной жизни зафиксированы на фотоловушках, а это большая редкость. Мы видим, как леопард с любопытством подходит к камерам, а затем с уверенностью шипит на них, демонстрируя смелость и оборонительные навыки. Такой решительный нрав даёт ей хорошие шансы на успешное закрепление в лесах национального парка», – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.ВТБ, поддерживающий национальный парк «Земля леопарда», получил почётное право дать имена большой семье дальневосточных кошек в 2024 году. Первой своё имя получила мама троих малышей – Герда. Затем специалистам «Земли леопарда» удалось установить личность первого из трёх котят Герды – ему присвоили имя Феникс, как символ возрождения, красоты и силы леопардов. Имя выбрали также голосованием.Сама Герда – мать-героиня, а в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь наследников.Ссылка на видео и фото котёнка леопарда из семьи Герды:https://disk.yandex.ru/d/9BHSCBrxxQGQrw (фото предоставлены пресс-службой "Земли леопарда")Ссылка на бот для предложений имени леопарда:https://t.me/vtb_priz_bot?start=VTBleopardСправкаВТБ носит титул Хранителя леопарда с 2024 года. За время сотрудничества с «Землей леопарда» ВТБ приобрел тягач для нужд заповедных территорий, пять автомобилей УАЗ для охраны от браконьеров и лесных пожаров. В 2025 году при поддержке банка была обустроена часть самой популярной экотропы «Земли леопарда» – «Кравцовские водопады». Также банк выступил генеральным партнером фестиваля День леопарда во Владивостоке.Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого вида. Создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение численности копытных и экологическое просвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным на «Земле леопарда» отмечено 129 взрослых леопардов.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000