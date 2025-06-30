Пожарные смогли спасти жизнь 69-летнего хозяина горевшей квартиры. Мужчина надышался угарным газом и потерял сознание, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожар произошел 29 июня в

Пожарные смогли спасти жизнь 69-летнего хозяина горевшей квартиры. Мужчина надышался угарным газом и потерял сознание, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожар произошел 29 июня в пятиэтажном многоквартирном доме №63 на Садовой улице в Гусь-Хрустальном. Предположительно, из-за неосторожного курения хозяина одной из квартир начался пожар. В 21:25 вызвали спасателей. К их прибытию на место огонь распространился