Владимирский бизнес получил больше эффективных возможностей для продвижения своей продукции. Группа Russ (входит в РВБ, объединенную компанию Wildberries & Russ) проводит активную цифровизацию
<a href="https://33live.ru/novosti/30-09-2025-cifrovizaciya-v-reklame-kak-vladimirskij-biznes-stal-blizhe-k-klientu-s-gruppoj-russ.html" target="_blank">Цифровизация в рекламе: как владимирский бизнес стал ближе к клиенту с Группой Russ</a> - Владимирский бизнес получил больше эффективных возможностей для продвижения своей продукции. Группа Russ (входит в РВБ, объединенную компанию Wildberries & Russ) проводит активную цифровизацию
[url=https://33live.ru/novosti/30-09-2025-cifrovizaciya-v-reklame-kak-vladimirskij-biznes-stal-blizhe-k-klientu-s-gruppoj-russ.html]Цифровизация в рекламе: как владимирский бизнес стал ближе к клиенту с Группой Russ[/url] - Владимирский бизнес получил больше эффективных возможностей для продвижения своей продукции. Группа Russ (входит в РВБ, объединенную компанию Wildberries & Russ) проводит активную цифровизацию