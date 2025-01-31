Во Владимирской области сегодня ночью, с 30 на 31 января, произошло падение БПЛА. Это случилось в Судогодском районе, уточнил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Пострадавших нет. От

Во Владимирской области сегодня ночью, с 30 на 31 января, произошло падение БПЛА. Это случилось в Судогодском районе, уточнил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Пострадавших нет. От падения беспилотника повредился забор частного дома. Сейчас на месте работают правоохранители, сотрудники министерства обороны, областного правительства и органов местного самоуправления. К слову, пока в официальных сводках минобороны России