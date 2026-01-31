Софья Байкова из Владимирской области стала чемпионкой России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. На масштабных соревнованиях в Тюмени она завоевала золотую медаль, показав

Софья Байкова из Владимирской области стала чемпионкой России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. На масштабных соревнованиях в Тюмени она завоевала золотую медаль, показав лучший результат в дисциплине пятиборье. Об этом поделились в Минспорта региона. За победу в национальном первенстве боролись более 700 атлетов со всей страны. В течение нескольких дней