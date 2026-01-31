Бойцы «БАРС‑Сармат» лично забрали груз и поблагодарили за поддержку.

Владимирская область отправила в зону специальной военной операции две новые мобильные бани. Их завод «Бетал» по заказу бойцов подразделения «БАРС‑Сармат», дислоцированного в Запорожской области.Бани легко транспортировать — их можно прицепить к любому транспорту. Вместе с банями бойцам передали партию средств связи для полевого госпиталя. Всего с начала спецоперации завод передал военным более 20 мобильных бань.Бойцы «БАРС‑Сармат» лично забрали груз и поблагодарили за поддержку.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .