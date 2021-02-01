Статистику за первый месяц опубликовал ПСО «Лиза-Алерт».

По информации поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», с 1 января по 1 февраля по Владимирской области пропали 29 человек. Из них – 10 потерялись в лесу, 19 – в городской черте.«Дети за месяц пропадали четыре раза. Все найдены живыми», - сообщили поисковики на своей страницеНайден – 21 человек, из которых двое погибли. При этом пять раз в поиске было отказано.Силами отряда удалось обнаружить двоих потерявшихся.До сих пор не известно местоположение двух жителей региона, пропавших без вести.