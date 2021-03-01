Один день из жизни пожарного. В Главном управлении регионального МЧС представили премьеру фильма в формате триста шестьдесят градусов. C помощью очков виртуальной реальности создатели

Один день из жизни пожарного. В Главном управлении регионального МЧС представили премьеру фильма в формате триста шестьдесят градусов. C помощью очков виртуальной реальности создатели предлагают почувствовать себя профессиональным спасателем. Фильм начинается со звонка – в МЧС сообщают о возгорании в промзоне Владимира. Пожарные за секунды ныряют в боевую одежду и отправляются на указанный адрес. Режиссеры