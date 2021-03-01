Также разрешено проведение групповых занятий в культурно-досуговых учреждениях региона.
Экспозиции, выставки и другие мероприятия, проводимые в музеях Владимирской области, теперь могут посещать экскурсионные группы. Лимит - до 30 человек, но при условии, что посетители приехали или учатся вместе. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
Для этого в коронавирусный указ губернатора внесены соответствующие изменения.
В обладминистрации пояснили, что состав сборной группы остаётся на прежнем уровне – не более 10 человек.
«Обязательным условием сохраняется соблюдение требований Роспотребнадзора», - сообщают в Белом доме.
Также разрешено проведение групповых занятий в культурно-досуговых учреждениях региона.
Допускается проведение всероссийских и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры с количеством участников более 50 человек, но по согласованию с профильным департаментом.