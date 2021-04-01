Задержанная представила фиктивный документ, подтверждающий, что она якобы является сотрудницей правоохранительных органов...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в попытке мошенничества в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 92-летний москвич, проживающий в квартире одного из домов на Котельнической набережной. Пенсионер сообщил, что в отношении него производятся противоправные деяния.Ранее пенсионер обращался в территориальный отдел МВД по факту хищения денежных средств в размере 2 миллионов рублей с его расчетного счета. По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В связи с этим над ветераном осуществлялось шефство.Далее ему на телефон стали поступать звонки от неизвестных граждан, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что ему нужно передать для проведения экспертизы, находившиеся у него на счетах денежные средства в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче денежных средств по адресу проживания заявителя задержали подозреваемую – 31-летнюю жительницу столицы. Задержанная представила фиктивный документ подтверждающий, что якобы она является сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница не смогла довести свой противоправный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как была задержана полицейскими.Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60