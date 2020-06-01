Власти расширят программы льготного автокредитования Первый автомобиль и Семейный автомобиль, предельная стоимость автомобиля повышена до 1,5 миллиона руб., сообщает Минпромторг.

Власти расширят программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", предельная стоимость автомобиля повышена до 1,5 миллиона руб., сообщает Минпромторг.Правительство 21 мая утвердило распоряжение о выделении Минпромторгу 25 миллиардов руб., в том числе 7 миллиардов руб. на программу льготного автокредитования.Действие программы распространят на семьи, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, работников медицинских госорганизаций, граждан, продавших свой автомобиль выпуска свыше шести лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также на электромобили.Нововведения по льготным кредитам действуют с 1 июня.Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.