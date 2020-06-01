За пьяную шутку над сотрудником полиции новосибирец получил 2,5 года условно. Мужчина приставил к голове стража порядка бутафорский пистолет.

Суд приговорил новосибирца к 2,5 годам условно за пьяную шутку над сотрудником полиции. Инцидент произошел в феврале на станции "Березовая роща". Мужчина приставил к затылку правоохранителя предмет, визуально напоминающий пистолет "ТТ", передает ГТРК "Новосибирск".При этом, чтобы скрыть лицо, мужчина находился в черной шапке-балаклаве. Согласно решению Дзержинского районного суда, это было сделано умышленно. Действия подсудимого расценены как угроза применения насилия по отношению к представителю власти.Подозреваемого признали виновным по статье 318 УК РФ. Он получил 2,5 года лишения свободы. Однако наказание было заменено на условный срок.