Российский гонщик команды Формулы-1 Alpha Tauri Даниил Квят в преддверии старта сезона высказался по поводу будущих соревнований. Россиянин признался, что без болельщиков автогонки будут выглядеть иначе, и к этому необходимо привыкать.

Российский гонщик команды "Формулы-1" Alpha Tauri Даниил Квят в преддверии старта сезона высказался по поводу будущих соревнований. Россиянин признался, что без болельщиков автогонки будут выглядеть иначе, и к этому необходимо привыкать."К чему нам придется привыкнуть, так это к отсутствию болельщиков. Будет странно видеть пустые трибуны на гонках. Болельщики являются важным аспектом любого спорта. Мы будем по ним скучать", – написал Квят на своей странице в Twitter.Напомним, что первая гонка "Формулы-1" в сезоне состоится в Австрии. Она пройдет с 3 по 5 июля.