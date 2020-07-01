В североамериканском хоккее даже в период пандемии продолжаются плановые мероприятия, направленные на расширение рынка и усиление команд. Завершился импорт-драфт в Канадской хоккейной лиге, третьей по силе на континенте. На нем были выбраны 15 молодых российских игроков.

В североамериканском хоккее даже в период пандемии продолжаются плановые мероприятия, направленные на расширение рынка и усиление команд. Завершился импорт-драфт в Канадской хоккейной лиге, третьей по силе на континенте. На нем были выбраны 15 молодых российских игроков.При этом 17-летний нападающий из России Матвей Петров был выбран под первым номером клубом "Норт-Бэй Баттальон", сообщает Allhockey.Ru. В Топ-10 драфта CHL также вошли форварды Данил Гущин (№4), права на которого приобрела "Ниагара", и Алексей Прокопенко (№8), который может стать игроком клуба "Гатино".Из других имен молодых россиян, которые были задрафтованы клубами CHL, стоит выделить защитника Артема Грушникова (№16, "Гамильтон"), нападающего Фёдора Свечкова (№23, "Сент-Джон"), игрока обороны Ярослава Бусыгина (№39, "Брэндон"), форвардов Михаила Низовкина (№44, "Кейп-Бретон"), Никиту Чибрикова (№48, "Летбридж") и Максима Барбашева (№50, "Монктон").