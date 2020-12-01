Мужчина рассказал, что неизвестный, путём отжатия окна, проник в его дом...

Полицейские МО МВД России «Московский» по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в кражах имущества из частных домов.В дежурную часть МО МВД России «Московский» по г. Москве обратился житель столицы с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что неизвестный, путём отжатия окна, проник в его дом, расположенный на территории поселения Марушкинское и похитил ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства. Материальный ущерб составил 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Родниковой задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний житель столицы.Следственным отделом МО МВД России «Московский» по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В результате проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские ТиНАО и ЗАО установили причастность задержанного ещё к двум аналогичным противоправным деяниям на территории поселения Марушкинское, а также трем эпизодам на территории Западного округа, где общий материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926)941-46-57Пресс-группа УВД по ЗАО(499) 233-91-93