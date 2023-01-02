В центре Владимира в парке Липки жители и гости города идут по сплошному льду. Увы, но с...

В центре Владимира в парке Липки жители и гости города идут по сплошному льду.Увы, но с наступлением нового - 2023 года - ситуация с опасными для пешеходов тротуарами и дорожками парков в самом центре Владимира так и не поменялась.Сегодня очевидцы прислали нам очередное видео, на котором парк "Липки" выглядит одним большим катком. Лед на второй день нового года снова оказался не обработан реагентами и даже не посыпан песком.Напомним, мы еще 27 декабря сообщали, что в центре Владимира жители и гости города рискуют получить травмы на голом льду. Приехавшая из Москвы Оксана, которая очень любит гулять в "Липках" со своей годовалой русской борзой по кличке Гусар, пожаловалась:- Мы гуляем в этом прекрасном парке с великолепными соборами, о которых я много читала. Но такой гололед, что ходить просто нереально! Я каждый раз выхожу как на фронт. Не знаю, сломаю я себе чего-нибудь или нет. Считаю, что это недопустимо в таком городе!Прошло уже пять дней, но ничего не изменилось.Такое безобразие - не редкость по всему областному центру.Например: "Улица Михайловская, с первого снега дорога не убиралась. Сугробы по колено, висят знаки "четная" и "нечетная сторона". Как тут парковать машины, когда сугробы? Коммунальная служба когда то досюда доедет?" - спрашивают жители в ВК Подслушано во Владимире.